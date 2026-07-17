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«Выйдет из конфликта»: В США раскрыли, что скоро ждёт Украину

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер раскрыл, что скоро ждёт Украину. https://listaj.ru/vyjdet-iz-konflikta-v-ssha-raskryli-chto-s.

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