БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему даже неуправляемые ракеты «Смерч» и «Торнадо» демонстрируют феноменальную точность

Почему даже неуправляемые ракеты «Смерч» и «Торнадо» демонстрируют феноменальную точность

Русские РЗСО аннулируют результаты украинских мобилизаций Виталий Орлов На фото: работа на огневой позиции расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.

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