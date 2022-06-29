Почему даже неуправляемые ракеты «Смерч» и «Торнадо» демонстрируют феноменальную точность

Русские РЗСО аннулируют результаты украинских мобилизаций Виталий Орлов На фото: работа на огневой позиции расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.
Русские РЗСО аннулируют результаты украинских мобилизаций Виталий Орлов На фото: работа на огневой позиции расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.
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