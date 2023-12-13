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Онколог Иванов рассказал, что жжение и зуд у женщин могут указывать на рак вульвы

Онколог Иванов рассказал, что жжение и зуд у женщин могут указывать на рак вульвы

Такие симптомы у женщин, как жжение, зуд и боль в области промежности могут указывать на рак вульвы. Об этом сообщил онкохирург, кандидат медицинских наук, директор клиники «Мамма» Антон Иванов, написала «Газета.

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