КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА МИЛЛИАРДЕРЫ СПОНСИРУЮТ СБЕЖАВШИХ НА ЗАПАД ПРЕДАТЕЛЕЙ: В БАРВИХЕ УСТРОИЛИ ЗАЧИСТКУ Одинцовский городской суд Московской области принял к рассмотрению иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства земель, ранее за бесценок купленных компанией "Кантри-Про" у клинического санатория "Барвиха".