Приложение Telegram вышло в Топ по числу загрузок после ареста Павла Дурова Telegram...

Приложение Telegram вышло в Топ по числу загрузок после ареста Павла ДуроваTelegram поднялся на второе место в чарте социальных сетей App Store в США после того, как его основатель был задержан во Франции по обвинению в причастности к незаконной деятельности.
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