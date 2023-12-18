Началась оценка кандидатов на должности в двух коллегиях ВСМ

О начале аттестации уведомлены пять кандидатов из числа не судей на должность члена Высшего совета магистратуры (ВСМ), зарегистрированных на конкурсе после 1 сентября 2023 года, и 12 кандидатов на должности в профильных коллегиях ВСМ.