Началась оценка кандидатов на должности в двух коллегиях ВСМ

О начале аттестации уведомлены пять кандидатов из числа не судей на должность члена Высшего совета магистратуры (ВСМ), зарегистрированных на конкурсе после 1 сентября 2023 года, и 12 кандидатов на должности в профильных коллегиях ВСМ.
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