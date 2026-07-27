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В Карагандинской области состоялось первое освобождение по амнистии

В Карагандинской области состоялось первое освобождение по амнистии

В учреждении №30 поселка Долинка Карагандинской области состоялось первое освобождение осуждённого в рамках Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

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