В Карагандинской области состоялось первое освобождение по амнистии

В учреждении №30 поселка Долинка Карагандинской области состоялось первое освобождение осуждённого в рамках Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».
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