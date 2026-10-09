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Страны ЕС стремятся сократить бюджет блока на 100–200 млрд евро

Страны ЕС стремятся сократить бюджет блока на 100–200 млрд евро

Правительства стран Евросоюза рассчитывают уменьшить объем следующего семилетнего бюджета на €100–200 млрд по сравнению с предложением Еврокомиссии, представленным в июне.

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