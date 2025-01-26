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Массимо Каррера может вернуться в бывшую команду

Массимо Каррера может вернуться в бывшую команду

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, под руководством которого красно-белые в 2017 году выиграли чемпионат и Суперкубок России, может вернуться в «Асколи».

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