Putin's adviser spoke about Pugacheva with the words "Russia does not deal with cancellations"

Advisor to the President of Russia Elena Yampolskaya, answering a question about changing the status of singer Alla Pugacheva in connection with the actions of her husband, comedian and TV presenter Maxim Galkin, said that Russia does not deal with cancellations.
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