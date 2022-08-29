В России разработают методические рекомендации по использованию системы «Умный дом»

Методические рекомендации по использованию автоматизированной системы «Умный дом» для работы в стационарных организациях социального обслуживания поручил разработать президент России Владимир Путин по итогам форума «Сильные идеи для нового времени».
Методические рекомендации по использованию автоматизированной системы «Умный дом» для работы в стационарных организациях социального обслуживания поручил разработать президент России Владимир Путин по итогам форума «Сильные идеи для нового времени».
Свежие комментарии