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В России разработают методические рекомендации по использованию системы «Умный дом»

Методические рекомендации по использованию автоматизированной системы «Умный дом» для работы в стационарных организациях социального обслуживания поручил разработать президент России Владимир Путин по итогам форума «Сильные идеи для нового времени».

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