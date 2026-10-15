ДТП произошло накануне в 12:45 напротив дома 25 по улице Заводской. Женщина двигалась на велосипеде по правому краю проезжей части.
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