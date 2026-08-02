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В Кашине ГИБДД провела занятие по безопасности для отдыхающих в лагере детей

В Кашине ГИБДД провела занятие по безопасности для отдыхающих в лагере детей

В Кашине сотрудники Госавтоинспекции провели урок безопасности в загородном лагере «Сосновый». Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кашинский» организовали занятие для ребят, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере «Сосновый».

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