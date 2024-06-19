Как можно получить наследство, даже если срок на его принятие давно истек

Пропуск срока по-прежнему остается одной из самых популярных причин отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство: кто-то вообще не знал, что открылось наследство, кто-то полагал, что нужно обращаться к нотариусу только по истечении 6-ти месяцев со дня смерти, а кому-то и вовсе не было известно, что наследство нужно оформлять у нотариуса.
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