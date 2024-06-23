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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев об Играх БРИКС: «Конкуренцию даже сравнивать не будем с Олимпийскими играми. Но главное было загрузить спортсменов»

«Здорово, что у нас есть такие соревнования. В некоторых видах программы конкуренция была хорошая, а в некоторых был очень странный состав российской сборной.

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