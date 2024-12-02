БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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F-35B, который улетел

F-35B, который улетел

Все ж таки надо периодически захаживать на ресурсы, на которых может быть что-то интересное. Я вот некоторое время не посещал The War Zone, а там обнаруживается статья «Окончательные выводы по странной катастрофе F-35B, который пролетел без пилота 64 мили».

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