В Ленобласть на вторую смену в лагерь «Премьера» приехали 70 детей из Енакиево

Всего за сезон на летних отдых в регион приедут 850 ребят из подшефного города В Выборгский район Ленобласти на вторую смену в детский оздоровительный лагерь «Премьера» приехали 70 детей из подшефного Енакиево, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.
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