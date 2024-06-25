В Ленобласть на вторую смену в лагерь «Премьера» приехали 70 детей из Енакиево

Всего за сезон на летних отдых в регион приедут 850 ребят из подшефного города В Выборгский район Ленобласти на вторую смену в детский оздоровительный лагерь «Премьера» приехали 70 детей из подшефного Енакиево, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.