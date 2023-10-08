Палестина запросила срочно провести экстренную встречу глав МИД ЛАГ

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что в связи с вооруженным конфликтом в секторе Газа Палестинская автономия выступила с просьбой провести экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии