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Палестина запросила срочно провести экстренную встречу глав МИД ЛАГ

Палестина запросила срочно провести экстренную встречу глав МИД ЛАГ

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что в связи с вооруженным конфликтом в секторе Газа Палестинская автономия выступила с просьбой провести экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел.

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