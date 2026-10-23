Принц Гарри, по мнению королевского историка Хьюго Викерса, выглядит «совершенно несчастным». Викерс сравнивает его с Эдуардом VIII — королём, который отрёкся от престола в 1936 году, когда правительство отказалось принять его брак с Уоллис Симпсон.