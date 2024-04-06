Политолог назвал условие для сохранения Осиповым должности губернатора Забайкалья

Александр Осипов сможет выиграть губернаторские выборы и заручится поддержкой Центра в случае выполнения ряда условий, об этом пишет Telegram-канал «Политолог Орлов» со ссылкой на политического консультанта Петра Ханаса.
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