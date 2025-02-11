Что случилось ночью, 11 февраля 2025 года

Палестинское движение ХАМАС . что допускает возможность освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, в установленный срок – это возможно в случае, если посредники добьются от Израиля выполнения условий соглашения о прекращении огня.
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