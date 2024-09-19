Ютубер с севера Молдовы предстанет перед судом

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о привлечении к ответственности администратора YouTube-канала, не уплатившего налоги государству с доходов в размере около 3 000 000 леев, полученных от компании Google.
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