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Царьград

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Американец сравнил США с Москвой: "Я не видел этого в Лос-Анджелесе"

Несмотря на санкции и повсеместную пропаганду русофобии, иностранцы рвутся в нашу страну. Меняется ли их сознание после визита в "нищую и отсталую" Россию? Американец по-честному сравнил США с Москвой.

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