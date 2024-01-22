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ТОФ: крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" отработали приготовление к бою

ТОФ: крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" отработали приготовление к бою

Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" вышли из Владивостока в море и отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный для тренировок район.

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