ТОФ: крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" отработали приготовление к бою

Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" вышли из Владивостока в море и отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный для тренировок район.