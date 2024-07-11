В России сделали ИИ для диагностики аутизма. Он анализирует данные ЭЭГ

Разработан ИИ, способный с 95% точностью выявлять аутизм по данным ЭЭГРоссийские ученые совместно с китайскими коллегами разработали систему на базе искусственного интеллекта для диагностики аутизма по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ) с точностью до 95%.