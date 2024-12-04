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Какими новостями удивили знаменитости в последние дни

Приветствуем всех. В нашем новом выпуске вы найдете самые актуальные события: возвращение старой-новой группы SEREBRO, которую возглавляет Карабас-Барабас российского шоу-бизнеса, возможность стать мамой в 53 года — неожиданное пополнение в семье Марины Федункив и загадочный образ Гарика Мартиросяна.

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