Какими новостями удивили знаменитости в последние дни

Приветствуем всех. В нашем новом выпуске вы найдете самые актуальные события: возвращение старой-новой группы SEREBRO, которую возглавляет Карабас-Барабас российского шоу-бизнеса, возможность стать мамой в 53 года — неожиданное пополнение в семье Марины Федункив и загадочный образ Гарика Мартиросяна.