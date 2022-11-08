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Супруга Стаса Михайлова Инна поделилась с подписчиками итогами совместного похудения

Супруга Стаса Михайлова Инна поделилась с подписчиками итогами совместного похудения

Она рассказала, что ей удалось избавиться от пяти килограммов, а вот ее муж скинул десять. Фото: из открытых источников 49-летняя жена Стаса Михайлова Инна поделилась с подписчиками в личном блоге результатами совместного похудения супругов.

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