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Большой день маленького человека: иммерсивный спектакль "Детский альбом Чайковского" в Новом театре

Большой день маленького человека: иммерсивный спектакль "Детский альбом Чайковского" в Новом театре

Репертуар Нового театра пополнился еще одной необычной постановкой – иммерсивным музыкальным спектаклем «Детский альбом Чайковского», совместной работой команды Эдуарда Боякова и Московского оперного дома под руководством Александра Легчакова.

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