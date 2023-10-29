Большой день маленького человека: иммерсивный спектакль "Детский альбом Чайковского" в Новом театре

Репертуар Нового театра пополнился еще одной необычной постановкой – иммерсивным музыкальным спектаклем «Детский альбом Чайковского», совместной работой команды Эдуарда Боякова и Московского оперного дома под руководством Александра Легчакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии