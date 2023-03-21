Кубанское вино подали к ужину Владимира Путина и Си Цзиньпина

Неформальная часть переговоров лидеров России и КНР продлилась 4,5 часа.К ужину президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подали семь блюд, из напитков на столе присутствовало вино с "Усадьбы Дивноморское" 2020 года.