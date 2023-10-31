В ВС РФ предупредили о возможных провокациях СБУ с биологическим оружием

Начальник Управления войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что нацполиция и Служба безопасности Украины (СБУ) могут организовать провокации с биологическим оружием.
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