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Гибель людей от внешних причин: в Могилевском облисполкоме прошло видеоселекторное совещание.

Гибель людей от внешних причин: в Могилевском облисполкоме прошло видеоселекторное совещание.

Сегодня в Могилевском областном исполнительном комитете состоялось видеоселекторное совещание по вопросам объединения усилий субъектов профилактики правонарушений для предупреждения правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин в жилищном фонде.

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