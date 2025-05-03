Гибель людей от внешних причин: в Могилевском облисполкоме прошло видеоселекторное совещание.

Сегодня в Могилевском областном исполнительном комитете состоялось видеоселекторное совещание по вопросам объединения усилий субъектов профилактики правонарушений для предупреждения правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин в жилищном фонде.
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