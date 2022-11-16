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Первая посадка на астероид, оказывается, была незапланированной

Первая посадка на астероид, оказывается, была незапланированной

﻿﻿Сегодня космические полеты стоят миллиарды долларов и требуют десятилетий подготовки. Эти усилия дают потрясающие результаты, превосходящие все ожидания.

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