В Виноградовском округе женщина погибла в аварии с грузовиком

Вчера днём в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на трассе М-8 — в десяти километрах от деревни ПяндаВ пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что «Рено Логан» совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Shacman.