В Виноградовском округе женщина погибла в аварии с грузовиком

Вчера днём в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на трассе М-8 — в десяти километрах от деревни ПяндаВ пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что «Рено Логан» совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Shacman.
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