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Газета.ру

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Трусова заявила, что удивилась теплой поддержке болельщиков в Японии

Трусова заявила, что удивилась теплой поддержке болельщиков в Японии

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) заявила, что была удивлена из-за теплой поддержки болельщиков на турнире серии «Челленджер» в Японии.

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