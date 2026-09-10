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Газета.ру

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У берега Аляски спасли подростка, который несколько дней провел в ледяной воде

У берега Аляски спасли подростка, который несколько дней провел в ледяной воде

У берегов Аляски спасатели обнаружили живым 15-летнего подростка, который несколько дней держался за перевернутую рыболовную лодку в ледяных водах Берингова моря, пишет CBS News.

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