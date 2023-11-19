Руководитель австрийского внешнеполитического ведомства Александр Шалленберг указал на тот факт, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский не сумеет всегда заниматься откладыванием выборной гонки на территории государства.
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