В Кемерове батареи начнут греть поэтапно: куда звонить при протечках

В Кемерове стартовал отопительный сезон, однако прогрев батарей и стояков будет происходить поэтапно, а не одномоментно.
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