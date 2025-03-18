Жителю Техаса грозит тюрьма за активацию «аварийного выключателя» в сети бывшего работодателя

Разработчику программного обеспечения из Техаса Дэвису Лу грозит до 10 лет тюрьмы после того, как федеральный суд присяжных признал его виновным в «нанесении умышленного ущерба» сети своего бывшего работодателя.
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