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15.06.2022 САЛЬМОНЕЛЛЁЗ.

15.06.2022 САЛЬМОНЕЛЛЁЗ.

Проанализировав заболеваемость сальмонеллезом на территории г. Бобруйска и Бобруйского района можно отметить, что за 5 месяцев заболеваемость снизилась на 44,9 %.

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