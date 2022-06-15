15.06.2022 САЛЬМОНЕЛЛЁЗ.

Проанализировав заболеваемость сальмонеллезом на территории г. Бобруйска и Бобруйского района можно отметить, что за 5 месяцев заболеваемость снизилась на 44,9 %.
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