Ученые выяснили, как уксус помогает бороться с тяжелым психическим расстройством

Ученые выяснили, как уксус помогает людям, страдающим от депрессии, бороться с расстройством. Это выяснила команда специалистов из Университета штата Аризона, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на независимое научное онлайн-издание ScienceAlert.
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