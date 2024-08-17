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Ученые выяснили, как уксус помогает бороться с тяжелым психическим расстройством

Ученые выяснили, как уксус помогает бороться с тяжелым психическим расстройством

Ученые выяснили, как уксус помогает людям, страдающим от депрессии, бороться с расстройством. Это выяснила команда специалистов из Университета штата Аризона, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на независимое научное онлайн-издание ScienceAlert.

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