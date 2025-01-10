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Расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

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