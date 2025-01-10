Расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
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