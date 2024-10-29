МИД Бельгии: запрет БАПОР в Израиле является разрушительным прецедентом

Израиль не выполнил свои международные обязательства и создал разрушительный прецедент, приняв закон о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявило министерство иностранных дел Бельгии.
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