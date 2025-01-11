Выставка-форум «Россия»: все достижения страны в шаговой доступности

На протяжении 2024 года вся страна представляла успехи и достижения на московской ВДНХ: сначала в рамках международной выставки-форума «Россия», а затем на базе образованного одноименного национального центра.
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