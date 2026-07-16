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Царьград

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Forbes назвал лидеров алкогольного рынка России в 2025 году

Forbes назвал лидеров алкогольного рынка России в 2025 году

Forbes представил список из 30 крупнейших российских производителей алкоголя за 2025 год. Novabev Group, "Алвиса" и "Татспиртпром" вошли в тройку лидеров, демонстрируя значительные объемы выручки и производства.

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