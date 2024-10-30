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Депутат призвал сократить гонорары артистов за новогодние выступления

Депутат призвал сократить гонорары артистов за новогодние выступления

Игорь Антропенко считает недопустимым, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть новогодние гонорары артистов, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... выть под фанеру эти создания должны за миску похлебки, на большее не должны рассчитывать, даже этого много.
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14 час.

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