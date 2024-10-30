Депутат призвал сократить гонорары артистов за новогодние выступления

Игорь Антропенко считает недопустимым, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть новогодние гонорары артистов, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии