Все о сексе и отношениях :)Девушки без бюстгальтеров Очередная увлекательная подборка фотографий сексуальных девушек, которые не надели бюстгальтеры. .Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир МинаковНе понятно: дамы выставили сиськи напоказ, а прикрывают соски... И что, соски - такая уж интимная часть тела, интимнее всей груди, которая выставлена на всеобщее обозрение? Бред какой-то...Иван МихайловЭто для разнообразия, для прикола несколько девушек так сделали.)Иван МихайловКрасивую женскую грудь не нужно прятать под бюстгальтером, она, как и полотна живописи - достояние народа! Особенно в разделе "Все о сексе и отношениях". :)Комментировать
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