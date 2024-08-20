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Боевики ВСУ создали живой щит из воспитанников детдома в Курской области

Боевики ВСУ создали живой щит из воспитанников детдома в Курской области

Алаудинов рассказал, как украинцы заняли этаж детдома в Курской областиКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов получил информацию, что вражеские боевики решили занять первый этаж детского дома, а на второй отправить детей и их воспитателей.

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