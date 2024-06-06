Как вам такое? Навороченный штатовский дрон утоп в Черном море

Артем Казаков

вот то-то и оно,что ты только видел,а я ручками на Хабаровском авиазаводе эти бомберы собирал.Если что,олень фуфлыжный, Ту-16 стоял на вооружении до 1993 года и являлся основой дальней авиации флота, по мимо 95-х.Иди матчасть учи,щегол!