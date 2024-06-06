"Так будет с каждым." Весь день шли сообщения, что амерские разведчики исчезают с радаров Итак, что произошло.
Как вам такое? Навороченный штатовский дрон утоп в Черном море
Комментарии
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Геннадий Сытник
Завали хрюкало,хохложопый.
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1 час.
Юрий анин
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1 час.
Артем Казаков
вот то-то и оно,что ты только видел,а я ручками на Хабаровском авиазаводе эти бомберы собирал.Если что,олень фуфлыжный, Ту-16 стоял на вооружении до 1993 года и являлся основой дальней авиации флота, по мимо 95-х.Иди матчасть учи,щегол!
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2 мин.
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