Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как вам такое? Навороченный штатовский дрон утоп в Черном море

Как вам такое? Навороченный штатовский дрон утоп в Черном море

"Так будет с каждым." Весь день шли сообщения, что амерские разведчики исчезают с радаров   Итак, что произошло.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Завали хрюкало,хохложопый.
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1 час.
Юрий анин
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1 час.
Артем Казаков
вот то-то и оно,что ты только видел,а я ручками на Хабаровском  авиазаводе  эти бомберы собирал.Если что,олень фуфлыжный, Ту-16 стоял на вооружении до 1993 года и являлся  основой дальней авиации флота, по мимо 95-х.Иди матчасть учи,щегол!
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2 мин.

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