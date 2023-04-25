The Hill: Россия может «взорвать» Конгресс США методом Пентагона

pxhere.com США потерпят поражение в войне с Россией из-за недостатка информации. Такое мнение в статье для издания The Hill высказал эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман.
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