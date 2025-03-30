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Кукареканье Макрона и сказ о том, как французы «победили» и втоптали в грязь француженок

Кукареканье Макрона и сказ о том, как французы «победили» и втоптали в грязь француженок

Как отважные французские мужчины наказывали своих женщин, спавших не с ними в период гитлеровской оккупации Подводя итоги провального для его организаторов слёта коалиции «желающих-похотливых» в Париже, президент Франции Макрон объявил о том, что на Украине будут размещены силы поддержки с участием представителей нескольких стран.

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